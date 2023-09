Horóscopo 2023: las predicciones de Mhoni Vidente para la última semana de septiembre

Leo. Fuertes y determinantes; están hechos para ser líderes. Esta semana esto los ayudará a crecer económicamente y en cuestiones de trabajo, negocio o profesión. Momento de empezar a brillar y no dejarse afectar por nada ni nadie. Sean auténticos; ustedes pueden alcanzar el éxito. Viene lo que esperaban: mejor trabajo, mejor puesto, cobran una deuda, resuelven cuestiones legales. Tres golpes de suerte. Usen prendas o accesorios dorados y plateados para tener estabilidad y crecimiento. Cuídense de personas que los quieren lastimar o ven la oportunidad para lastimarlos y hacer chismes. Eviten problemas legales y no se metan en cuestiones ilícitas o que no están bien. Nuevas esperanzas y fe. No agachen la cabeza ante nada ni nadie. Aléjense de chismes y sanen su vida amorosa. Si alguien les hizo daño, aléjense; sólo controlen su vida, no la de los demás. Cuidado con intrigas de quienes los rodean y presten atención a lo que firman. Renueven su casa. Semana para ser grandes, cerrar proyectos, definir adónde quieren viajar y ser más felices y estables.