Un hombre estará en prisión por haber baleado a su amigo

El abogado querellante, Patricio Char, no se opuso a la medida de coerción solicitada y dijo que por el momento aceptará la calificación legal propuesta por el MPF, pero advirtió que más adelante podría pedir que el acusado sea imputado por el delito de tentativa de homicidio. “Desde nuestro punto de vista, la finalidad del autor no era otra que acabar con la vida del señor Vázquez. La víctima dijo que le gatilló en la cabeza, eso se puede ver en el video (de la cámara de seguridad de un vecino que registró el ataque). Obviamente el arma estaba cargada, la cual no apareció y por lo tanto el MPF no puede entender si la llevó cargada con tres balas o si realmente no le salió la cuarta, pero no quedan dudas de que le gatilló la cabeza para acabar con su vida”, fundamentó Char.