Pertinax Joy alcanzó la gloria en el “Batalla”

Fiel a su estilo, Pertinax Joy corrió de menor a mayor los 2.200 metros de recorrido. Cuando pasaron por primera vez frente al disco y se iban disputando 320 metros de la carrera, el defensor de la caballeriza “Don Valiente” corría en el último lugar, mientras que en la delantera se desempeñaba Slew of Valid, seguido por el mendocino Macklin y por Súper Cocktail. Las posiciones no sufrieron muchas variantes hasta el palo de los 1.200 metros, cuando el santiagueño Falling For You pasó al sitial de escolta. A esa altura, Pertinax Joy pasó al séptimo lugar. “Sin que lo exija iba para adelante. La idea era no apurarme y seguir en los últimos lugares hasta el palo de los 1.000 metros, pero el caballo venía muy bien. Ahí ya comenzó a gustarme mucho, porque se notaba que estaba para definir la carrera”, contó Caram.