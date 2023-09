Irán nuclear: la culpa es de Trump

El TNP, tratado esencial para la regulación del sistema de armas nucleares, aunque privilegia a los poseedores de tales armas, ha sido firmado en su tiempo por Irán. Y oh, paradoja. Israel no. Ello significa que Irán puede ser objeto de inspecciones de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) con sede en Viena y de la que es director general por segundo periodo el diplomático argentino Rafael Mariano Grossi. A Israel, pese a que se supone con estudiados antecedentes y por aquello que tanto conocemos aquí en Tucumán (“ni niego ni afirmo”, Bussi dixit) tendría 200 bombas nucleares. La asimetría de la que se quejan en Medio Oriente se funda en que hay países que poseen armas nucleares y otros que no y suscribieron sin embargo el TNP todo lo cual lleva a que no se pueda establecer una ZLAN (Zona libre de armas nucleares) que es, y sigue siendo, un objetivo de la OIEA y de la mayoría de los países del M.O. Un proyecto muy avanzado en ese sentido en el seno de la ONU de hace unos años orientado a establecer en el Medio Oriente una zona libre de armas nucleares quedó en proyecto frustrado por la oposición de Israel. Una oposición coherente con dos factores determinantes: Israel no suscribió el TNP (tratado de no proliferación nuclear) pese a los pedidos en ese sentido de la OIEA y de los 191 países que lo firmaron. Claro, Israel debería deshacerse de sus armas nucleares, tal y como lo viene solicitando el Organismo Internacional de Energía Atómica desde hace tiempo.