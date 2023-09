“El punto vale por el sacrificio”, advirtió Dening

“En la definición estaba tranquilo, sabía que iba a convertir. Si Darío no atajaba esa jugada que era el 2-0, no hubiéramos llegado al gol. Ahora depende de lo que pase con Deportivo Morón, de que traigamos los tres puntos de allá y de cómo salga Almirante Brown, pero creo que sirve el punto porque no hicimos un buen partido. El rival juega bien y nosotros estuvimos imprecisos. El punto vale por el sacrificio”, dijo Dening.