EN VIVO, elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo se proclamó ganador

21:41 hs

Alfredo Cornejo: “Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza avance”

“Muchas gracias. Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos. Es un honor personal. Me llena de orgullo pero me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público, para el que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que me sobrepasa. Hablamos de un equipo que quiere que Mendoza progrese. Y vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza avance”, dijo el gobernador electo.