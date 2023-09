Zóttoli fue profeta en su tierra

También hubo definiciones en las categorías Sub 16 y Sub 14, torneos que no están enmarcados dentro de la ITF, como los Sub 18, sino que son parte del calendario de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT). En Sub 14, los campeones fueron Lázaro Pirille (6-3 6-1 a Valentino Ancasi) y Florencia Goldsztein (6-1 7-6 a Ángeles Raso Montes).