El “Papu” Gómez considera retirarse del fútbol: "No quiero terminar amargado"

El futuro del “Papu” Gómez en el fútbol

Se esperaba que los próximos pases de Gómez en el fútbol fueran en Emiratos Árabes. Sin embargo, no hay indicios de que eso vaya a concretarse. “Si no llega (la oportunidad), podría considerar retirarme –declaró en entrevista para el diario Eco Di Bergamo–. Lo di todo por el fútbol y no quiero terminar amargado”.