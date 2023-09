Juliana Díaz rompió el silenció y habló sobre la depresión de Maxi Giudici

Juliana Díaz sobre la depresión de Maxi Giudici: "Hace un mes empezó a tomar medicación"

Además, Juliana dio detalles del estado anímico que venía teniendo el ex Gran Hermano: “El Negro hace rato que viene bastante depre y bajón. Creo que hay muchas cosas que no se saben porque el siempre muestra la parte linda e intenta estar bien. Hará un mes, empezó con un psiquiatra a tomar medicación. No está siguiendo bien el tratamiento y creo que eso lo tiene desequilibrado”.