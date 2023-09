Dos generaciones unidas para alentar a Los Pumas

Días inolvidables

Para Luca, la posibilidad de ver un Mundial “es algo que siempre anhelé, que siempre esperé”. Y además, el plus de poder hacerlo con su papá significa mucho, subraya: “es algo soñado, algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida; ya estamos teniendo anécdotas que las vamos a llevar para siempre”, reconoce.