Dimes y diretes: chispas en la oposición

Federico Masso lanzó críticas en relación al funcionamiento que están teniendo los Centros Preventivos Locales de las Adicciones, conocidos popularmente como Cepla. “No hay que hacer edificios por hacer edificios. Le puedo decir hoy al ex ministro Yedlin que no sirve un carajo el Cepla de la Costanera porque no tiene profesionales idóneos para dar respuesta a la problemática. ¿En esa Costanera saben quién está ganando al Estado? El narcomenudeo, que llega antes que el Estado con un cajón para el chico que se ha colgado. Los narcos llegan primero porque en Desarrollo Social tienen que hacer un expediente de 20.000 fojas para dar un remedio”, lanzó.