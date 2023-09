Turf: mucha gente trabaja para que el “Batalla” sea una fiesta

Luis Véliz (38 años) es hijo del ex jockey José “Chichilo” Véliz y nieto del fallecido entrenador Nicasio Véliz. Desde hace 11 años es empleado del circo hípico. “En las primeras horas de la mañana me desempeño en la portería de ingreso de caballos a la pista y luego me encargo del mantenimiento de los boxes de espera, de la ducha, de la redonda y de toda la zona cercana al disco. Además colaboro en todo lo que me piden. Cuando se acerca el Batalla hacemos todos de todo, porque el objetivo es que el hipódromo esté en perfectas condiciones. Todos nos esforzamos para que así sea”, señaló “Lucho”.