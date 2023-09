Fiestas que nunca terminan: tres cuentos de Luciana García Barraza

El segundo cuento, “Esta noche en mi casa”, puede leerse como el relato más “ortodoxo” del tríptico, si es que se puede considerar ortodoxo algo en la literatura de García Barraza, cuya obra poética ya es observada en ciertos circuitos, tengo entendido, como un proyecto “de culto”. Este cuento es otro ejemplo de cómo volver innatural un monólogo interminable: la contundencia no reside en lo anecdótico ni en el discurso psicológico de la narradora, porque no se trata de un diario íntimo en tiempos de pandemia (me niego rotundamente a pensar que se trata de un simple cuento sobre aislamiento y soledad psiquiátrica, aunque seguramente los lectores promedio se sentirían tentados a “identificarse” con esta última característica), tampoco se trata de una descripción eterna del escenario, porque no hay escenario. En tiempo real, asistimos al absurdo y la pantomima, pero también a esa coyuntura poética, menos prosaica, que ya estaba pactada desde antes. “Esta noche en mi casa” es, justamente, una noche, en una casa, un plan, la estructura maquiavélica de una joda, el vacío ¿inexplicable? En este relato, la narradora se manda mensajes a sí misma, predice el futuro a la vez que mordisquea el pasado con la misma obsesión con que revuelve sus prendas tiradas en el suelo hasta elegir qué ponerse. “Mis manos acariciando el aire mientras bailo, mientras tomo, mientras las estrellas me miran, o me vigilan, o me conjuran, mientras sigo bailando, en el fondo de mi casa en el fondo de mi miedo”. En un pasaje del cuento, la narradora explica (o traduce) en palabras humanas el tipo de texto: “¿Qué suena ahora? Sad balada”. Es eso, exactamente, lo que ocurre en esta lectura.