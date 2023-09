Hernán Lombardi: "Massa vuelve a las peores tradiciones del populismo"

"El otro día, Massa presentó la cuestión de Ganancias como si fuera una baja de impuestos. Y nosotros en Diputados decimos: no, cuidado con lo que está haciendo. Por que si vos bajás impuestos y no tocás los gastos, en realidad a esos impuestos los vas a reemplazar por otra cosa. ¿Con qué los va a reemplazar? Con el otro impuesto que pagamos todos los argentinos, que es el impuesto inflacionario. Entonces, Massa cambia un impuesto por otro de la peor manera, porque la inflación nos está devorando, con el 12,5% mensual no se puede vivir, y con esto se le tira más nafta al fuego”, arremetió Lombardi.