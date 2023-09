Prat-Gay: "Milei hace creer a los argentinos que hay una varita mágica que resuelve todo"

A continuación, Prat-Gay analizó se refirió luego a las propuestas de campaña para el área económica del postulante de La Libertad Avanza. "Me parece que hay dos dimensiones -analizó-. Está la técnica, que realmente no importa demasiado, porque el mensaje de Milei va muy por encima de la cuestión técnica; incluso, hasta él mismo se ha desdicho, y cuando le preguntan, responde: 'yo nunca dije dolarización, siempre dije competencia de moneda', lo cual no es cierto. Me parece que (Milei) está en un frecuencia muy distinta de la frecuencia técnica. En ese debate, lo que los economistas pueden decir a la gente no le importa mucho. La gente lo que ve es: 'a mí todos los meses me sacan un 10% con la inflación, resuélvanlo'. Y Milei propone eliminar por lo menos el síntoma del problema", sostuvo.