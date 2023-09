El escritor tucumano Fabián Soberón presentará en Salta su libro Naranjo esquina

Se nota en Naranjo esquina una importante maestría en el modo en que el autor se atreve a hacer una mezcla de géneros entre el cuento, la crónica, el relato. Se articula todo muy bien, me quedé pensando en cómo todo logra integrarse como una novela. También me pareció interesante conocer las historias a través de la voz de distintos narradores. Quiero destacar las formas de narrar la historia de Hasper y su hermano, me sorprendió y me conmovió, al igual que el final del libro.