El editorial de Federico van Mameren: "¿Por qué Jaldo promete cambios que no hace ahora?"

Más adelante, Van Mameren opinó que "todo lo que está pasando tiene que ver con no haberte escuchado a vos, con no haber escuchado las críticas a la Constitución Provincial, a cuándo debían hacerse las elecciones. Y ahora tenemos una transición eterna. ¿Habrá que reformar la Constitución? Este viernes que pasó, el presidente de la Sociedad Rural y del partido CREO, Sebastián Murga, se manifestó diciendo que es importante escuchar algunas voces y reformar la Constitución y el sistema electoral. Y pidió que se lo hagan llegar a Jaldo, que no estaba presente. Jaldo, veloz, dijo: 'pobre Murga, se equivocó, habló dese el pupitre de CREO y no desde el pupitre la Sociedad Rural'. Y más allá de estas cuestiones, quedó del discurso de Murga la idea de cuál es el rol de las instituciones intermedias, que terminan siendo cómplices de las gestiones de los distintos partidos y no cumpliendo su verdadero rol".