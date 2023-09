Cisneros: "los demás partidos le tienen asco a los trabajadores y a la dirigencia sindical"

Cisneros recordó además los años de lucha y los intentos previos de eliminar el impuesto a las Ganancias. "Nosotros también presentamos proyectos en el año 2012, y creo que una de las fortalezas de Sergio Massa es que en el año 2013 ya se oponía al impuesto a las Ganancias", señaló. Además, no dejó de mencionar la promesa incumplida del ex presidente Mauricio Macri: "Macri dijo que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias y nunca lo hizo. No le interesó".