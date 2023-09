La respuesta de la AAT a Orsanic: “Capitanes de todas las épocas fueron invitados”

Sin embargo, Orsanic, capitán de ese equipo que logró la que, hasta ahora, es la única consagración argentina en la historia del certamen, aseguró que no hubo contactos con él para que formara parte de la fiesta. “Este fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario”, arrojó el actual comentarista de ESPN.