Gran Premio “Batalla de Tucumán”: Vizcarra sueña con ganar su segunda competencia

Slew of Valid será uno de los 11 participantes que tendrá la exigente prueba de 2.200 metros, que fue programada en el duodécimo turno (a las 18.40). “Mi caballo llegará muy bien al Gran Premio. Está bárbaro físicamente, algo que es muy importante en una carrera de fondo. Primero ejercitó 2.000 metros en 2’11”, sin ser exigido en ninguna parte del recorrido. El tiempo no es bueno, pero a mí me gustó mucho la acción. En la partida final pasó 1.200 metros en 1’12”3/5. Ese ejercicio fue extraordinario. Le tengo muchísima confianza”, explicó el jinete que nació y se crió en la avenida Irineo Leguisamo, al frente de los studs. “Cuando tenía tres años y mi mamá se descuidaba, me escapaba para ir a ver los caballos”, recordó.