"¿Protegerme de qué?": Jenni Hermoso no fue convocada y se desató el escándalo en España

La respuesta de Jenni

Sin embargo, Hermoso no compartió la decisión de la entrenadora. En un duro comunicado, una de las figuras del plantel que se consagró campeón mundial cuestionó a Tomé, y a la dirigencia del fútbol español.



"Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido NO ser convocadas", manifestó la jugadora del Pachuca.



Sobre su no convocatoria, indicó: "hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién", concluyó Hermoso