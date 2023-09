Cartas de lectores: Milei

No hace mucho surgió del anonimato y hoy es una figura pública a nivel nacional. La televisión, puntualmente, y otros medios de comunicación, contribuyeron a cimentar el personaje que había creado. Su lenguaje procaz y demás comportamientos concordantes con los de la mayoría de los jóvenes de estos tiempos, generó en ellos simpatías espontáneas y la aceptación que buscaba desde el punto de vista político. Una premeditada estrategia que le dio sus frutos y los jóvenes, al decir de José Ingenieros en su libro “El hombre mediocre”, “jóvenes, no por los pocos años que han vivido, sino porque no tienen relación con el pasado”, fueron factor preponderante a la hora del sufragio. Si bien es cierto que están en su derecho, debemos usar a éste con responsabilidad y cordura. Los equívocos en estas lides los pagaremos muy caro. Los adultos los acompañaron en una muy importante decisión en sus vidas. A mi modesta consideración, apresurada. No debemos ceder nuestra absoluta confianza a un hombre del cual tan solo conocemos su imagen. No, a los improvisados. No, a los cantos de sirenas. Debemos reflexionar y comportarnos con madurez y no votar bajo la influencia de estados emocionales. Los argentinos queremos un país sin crisis en todos sus órdenes y ello se consigue no jugando con el presente y mucho menos con el futuro. Vertiginosamente se acerca el mes de las definiciones en cuanto se refiere a la elección de quienes nos han de gobernar desde Balcarce 50. ¡A no equivocarnos! Octubre es también el mes de la Lealtad Popular, un muy buen momento para conmemorar y homenajear a un gran líder como lo fue don Juan Domingo Perón, fundador del Peronismo y creador de la Doctrina Justicialista. ¿Somos leales a su memoria? Sugiero a los mayores hacer docencia con los jóvenes. A 40 años del retorno de la democracia nuestro país, no debemos poner en riesgo su desaparición nuevamente lo que costó mucho dolor. No hagamos caso a un discurso ya conocido, mediático y que pretende ser novedoso. Todos cuidemos la democracia.