Cartas de lectores: las elecciones

La Argentina está llegando a un lugar impredecible, impulsada por la frustración y el hartazgo que genera un clima social adverso, consecuencia de un gobierno desastroso, ahogado en sus propias contradicciones. La gestión del gobierno se fue diluyendo, hasta que lo tragó su propio fracaso. En medio de una inflación sin freno, ya por arriba del 12 % mensual, y de una pobreza que crece todos los días, se suma una puja institucional alejada de los problemas de la gente. La razón de ser de este gobierno fue el proyecto que Cristina zafe de la Justicia, y por ello eligió a Alberto, a pesar de que la relación entre ambos nunca fue muy amigable. Cuando asumieron en 2019, dijeron que Macri había dejado “tierra arrasada”. Pero resulta que hoy, más del 50% de los chicos argentinos son pobres por bajos ingresos, ya que sus familias no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. Si a esta penosa situación le sumamos educación deficiente, mal servicio de salud, vivienda inadecuada, inseguridad, droga, seguramente dos tercios de los chicos argentinos sufren una calamidad, sin futuro, sin expectativas, sin porvenir. Las cosas están peor porque el gobierno nunca afrontó los problemas estructurales y negó sus causas, limitándose a perseguir sus efectos con medidas ridículas e ineficientes. Controles de precios, cepos, cupo a las exportaciones, limitación de importaciones, y últimamente recomendando “ ahorrar en autitos”, y rifas de motos y electrodomésticos. Pero la parálisis no es sólo en la economía, basta la muestra de terror que vemos en Rosario, con 200 muertos en lo que va del año, y el avance del narcotráfico a todo el país. A esta tragedia se suma el durísimo revés para la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, por el cual el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a U$S 16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012. Dicha decisión de estatización fue liderada por Axel Kicillof y fue aprobada por el Congreso. Puede ser el pago de la sentencia más cara de la historia. Pero para Kicillof es “un fallo disparatado”. Los candidatos hoy centran su campaña en el desastre económico, pero debe además ponerse énfasis que muchas de las reformas imprescindibles, pueden ser demoradas o impedidas por algunos jueces. Los ciudadanos, empresarios y potenciales inversores deben recuperar la confianza en la Justicia. Y el Poder Judicial ser muy exigente con quienes violen las leyes. Terminar con la puerta giratoria, los presos no pueden usar celulares, bajar la edad de imputabilidad y otras reformas. El Congreso debe dictar leyes bien pensadas y el Ejecutivo respetar la independencia del Poder Judicial. En síntesis, el único camino es volver a ser un país normal, con libertad y responsabilidad. El cambio viene con una buena educación, que permita el ascenso social, el trabajo, el mérito y el esfuerzo. Con instituciones de calidad al servicio de la libertad individual. Y los tucumanos tenemos el ejemplo de nuestro ilustre comprovinciano Julio A. Roca que en su discurso al asumir su primera presidencia dijo: “Empieza una etapa de paz y administración. Necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente”.