La magia de los tucumanos del Dúo Germano llegó al escenario del Got Talent

“La experiencia es súper intensa, hay mucha emoción… hay participantes que hasta lloran… Y por ahí he leído algunos comentarios respecto de que el público no entiende por qué pasa eso, y es que realmente, cuando se está ahí, hay una carga emotiva muy fuerte. En nuestro caso, nosotros nos reímos muchos. Fuimos a divertirnos y lo conseguimos. Pero, es razonable que algunos ‘exploten’ allí”, describió Nico en una entrevista con LGPlay. “Uno se plantea si va a presentarse o no, porque hay mucho en juego, muchas emociones, y muchos años de trabajo, pero creo que vale la pena hacer esta experiencia”, acota Constanza.