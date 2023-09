“El motoarrebatador”: cuando la realidad se coló en la ficción

En verano de 2014 comenzó a sonar una cumbia sobre el saqueo, creada y editada por Nicolás Rodríguez que la subió al canal de YouTube. Con escenas de los robos y otras imágenes intercaladas, el tema de casi un minuto y medio se pudo ver por Facebook, aunque luego fue levantado y olvidado. “Pum, pum, pum, otra noche de saqueo. Rumba, rumba, rumba, los pibes vamos a ir a sa- quear”, arranca la canción en tempo de cumbia. “Vamos a ir a saquear, vamos a ir a robar; ua guacha; pum, me robé una tele, pum, me robé un colchón, pum, me robé una Play y una Xbox”, dice parte de la letra.