Cartas de lectores: “El libertario”

Falta muy poco para que sean los comicios para elegir presidente. La aparición de un personaje que fue el más votado en las PASO y cuya violencia verbal no tiene límites, me asusta . Textualmente, sólo reproduzco algunos de sus procaces dichos: “zurdos hijos de p...” , a los que no adhieren a sus ideas; sigo: “este imbécil y nefasto es el maligno (demonio ) en la Tierra, comunista de m…“ , a nuestro Papa , el vicario de Cristo; continúo: “mogólico hijo de p... “ a un conocido economista; y aquí me solidarizo con todos los que padecen el Síndrome de Down. Y añado otra de este autodefinido “libertario”: “somos estéticamente superiores”, les machaca a sus seguidores en un acto público. Y así tantos otros dichos que ofenden no tan solo al sistema democrático y su pluralidad de ideas sino a la esencia misma del ser humano. Grita a viva voz “libertad “, mientras amenaza con una lengua violenta y soez conculcar derechos básicos. La libertad no avanza, retrocede sobremanera. Sí, me asusta y mucho. Y nos asustemos todos: tiene posibilidades de llegar al poder. Javier Milei representa un pasado al que nunca más queremos volver, y el pueblo argentino lo sentenció hace 40 años. Mientras tanto, este autodefinido paladín de la libertad hace negación de la tragedia sangrienta que vivió la Argentina entre 1976 hasta 1983 a través de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel , la misma que organizaba visitas a reos genocidas como Videla y Etchecolatz. Debemos apelar a la memoria, no tan sólo de nuestro reciente pasado teñido en sangre y horror, sino también no debemos olvidar que en Europa, en Alemania, llegó al gobierno un hombre que con tales pensamientos produjo las tremendas atrocidades que vivió la humanidad y que todos conocemos. En estas próximas elecciones le digo sí a la paz y la libertad y le digo no al lado Milei de la vida.