El presente de Atlético Tucumán que invita a soñar

Humildad: “No es el invicto de la dupla, es el invicto de Atlético. El equipo no es nuestro, todos tiramos el carro para el mismo lado”, respondió Sergio Gómez en conferencia de prensa cuando le consultaron por los nueve partidos sin derrotas. La frase del técnico engloba a la perfección la manera de vivir que los entrenadores que trabajan codo a codo con el resto de sus colaboradores y rápidamente se ganaron la confianza de sus dirigidos.

Equipo en formación: si bien la dupla asumió luego de una victoria (1-0 ante Unión) el equipo venía con un pasado reciente muy irregular. Los entrenadores no cambiaron mucho en cuanto a la formación titular, pero sí hicieron mucho hincapié en lo mental. Los buenos resultados acompañaron y el equipo fue ganando en solidez. “Nos propusieron que mantengamos el arco en cero y lo demás sería más sencillo”, comentó en su momento Marchiori. El equipo tomó el consejo al pie de la letra: en nueve partidos sólo le hicieron un gol. De mitad de cancha para adelante el juego no es vistoso, aunque en algunos casos fue efectivo (como en la victoria a Barracas) y la dupla lo sabe, no fue azaroso que los refuerzos sean casi todos de mitad de cancha hacia adelante (Castro Ponce, Carrasco, Carrera, Giani y Axel Rodríguez).

Individualidades destacadas: No hay dudas que Marchiori, Bianchi y Romero son las figuras en la que se apoya el equipo. El resto de los jugadores acompañan con un rendimiento regular, pero hasta el momento es suficiente para que el equipo extienda el invicto que ya lleva 10 partidos (uno con Pusineri y nueve con la dupla). De igual forma hubo individualidades que funcionaron de manera esporádicas: como por ejemplo los dos goles de Coronel en La Paternal, Estigarribia con los goles para derrotar a Independiente, Gimnasia y Huracán.