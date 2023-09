Impuesto a las Ganancias para todos

Ahora bien, si por la inflación suben el mínimo no imponible y los salarios pero no cambia la expresión de los tramos muy pronto todos los alcanzados por el impuesto cubrirán toda la escala sin importar sus diferencias salariales, con lo que la progresividad habrá desparecido. De allí que parezca razonable disponer por ley incrementos conjuntos y automáticos (no sujetos al criterio del Poder Ejecutivo) del mínimo no imponible y de las escalas de aplicación de las alícuotas.