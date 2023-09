Royón destacó las inversiones en la matriz energética

Según la secretaria Flavia Royón, el plan de transporte eléctrico posibilitará más incorporación de energía renovable, con un salto que permitirá una economía de escala para que poder industrializar en el país. En este sentido, indicó que se pueden generar transferencias tecnológicas en el país y hablar entonces de fábricas de paneles, fábricas eólicas -que no se llegaron a terminar- y fábricas de baterías. Agregó que la Secretaría está trabajando con el Y-Tec (empresa de investigación y desarrollo para la industria energética creada en 2013 por YPF y el Conicet), en discutir el almacenamiento en la red, porque las energías renovables tienen el problema en la intermitencia. “Nosotros tenemos el litio, tenemos el know how (saber hacer y cómo), y el Y-Tec ya sintetizó el electrolito, tenemos coque y el grafito, todos los materiales de la batería. Y esto no es hipotético. Estoy confiada en que la Argentina tendrá la primera fábrica de baterías en Latinoamérica. Todo se relaciona con la transición energética y la innovación”, señaló la funcionaria.