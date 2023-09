Milei y Fátima Flores son los primeros invitados a la mesa de Mirtha Legrand

La estrecha relación entre Fátima, Milei y Mirtha

Si bien la relación entre Milei y Fátima Florez se confirmó, hasta el momento no le dieron a ningún medio el lujo de capturarlos juntos. "Me dicen 'no van a hacer ninguna actividad pública juntos hasta la mesa de Mirtha'", leyó al aire Marina Calabró de un mensaje que le envió su fuente que prefirió no revelar.