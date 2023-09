Tenis: de querer ver a jugar el US Open

El US Open, el último Gran Slam de la temporada, es cosa del pasado. Y para Máximo Zeitune será “el” recuerdo. “Fue una experiencia única”, afirmó “Machi”. El tenista tucumano de 17 años jugó la clasificación para el cuadro principal del torneo Juniors del Abierto norteamericano. Si hay que ponerle un rótulo, es el primerísimo escalón hacia la gloria que se busca conquistar en esta clase de torneos, conocido como uno de los cuatro grandes (Australia, Wimbledon y Roland Garros son los otros). La vivencia fue tan única como ideal para él. “Fue un sueño jugarlo y que se haya hecho realidad tan temprano, es un orgullo. Me siento muy bien con lo que vengo logrando en estos años”, reconoció Zeitune.

El yerbabuenense vive su primera temporada disputando los torneos Junior de la International Tennis Federation (ITF). La buena cosecha de puntos que tuvo en las giras de Sudamérica y Europa fue lo que le permitió ingresar al pre torneo juvenil. “Quería venir a verlo aunque fuera alguna vez y cuando ya estaba ahí firmando, sabiendo que al otro día ya tenía que jugar, era como que no caía”, reconoció el jugador, que pega revés a una mano.

El certamen reservado para los juveniles no se juega precisamente en el complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Flushing Meadows. “Machi” no se cruzó con Novak Djokovic, ni con Carlos Alcaraz porque los más jóvenes competían en la instancia de clasificación en las canchas del Cary Leeds Center, un complejo creado con fondos públicos y privados para el aprendizaje deportivo específico del tenis y cultural en general.

Las instalaciones están ubicadas al sur del Bronx, otra zona emblemática de Nueva York, a tan sólo unos minutos del corazón del Gran Slam, pero por donde anduvo Zeitune los latidos también eran fuertes. “Cuando entrás a la cancha te das cuenta: ves las pelotitas que dicen ‘US Open’ y los carteles. Puede ser que eso me puso más nervioso de lo normal. Tuve sets points en los dos parciales y se me escapó por poco”, recordó sobre el partido que perdió ante Markus Molder de Estonia por 7-6 (7-5) y 7-5.

Jugar por primera vez en un major no fue lo único inédito que vivió Zeitune. El jugador es entrenado por su papá, Jorge. “No me gustaría entrenar con otro y, mientras se pueda, siempre vamos a seguir así”, aseguraba “Machi” en agosto de 2022. Esta vez, apoyado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), contó con un coach que lo acompañó. Además lo conocía bien: Martín Errecalde, que lo dirigió en la Selección Sub-16. Eso fue fundamental para experimentar por primera vez una dirección técnica distinta en un torneo. “Tengo muy buena relación con él, porque viajé seguido. Me conoce bien. Vi que todos los jugadores tienen dos coaches y preparadores físicos. Y es más: viajan con la familia, que es un gran apoyo emocional. En ese sentido, es más complicado para nosotros”, se lamentó el jugador.

Si bien el calendario de torneos tuvo mejorías para este lado del planeta, siempre es más nutrido en Norteamérica y en Europa. Enfrentar a rivales de esas zonas, con ese tipo de roce competitivo, representa dar una ventaja para jugadores como Zeitune. Por ello, es que todo apoyo es bienvenido: el de siempre (el familiar y el de los amigos) como el que ya se ganó de la AAT y el que espera de la dirigencia y autoridades locales. “Ahora vuelvo a entrenarme un par de semanas en casa y después haré una gira por Sudamérica. Y luego México y Estados Unidos para terminar lo más arriba en el ranking y empezar de la mejor manera el segundo año en la categoría”, detalló Zeitune.