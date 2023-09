Expo 2023: “La doma sin violencia es como el arte de seducir”

“Un día me dijeron ‘no podés volver a domar, ni podés andar en caballos malos’. Yo tenía 21 años, y sentí que me cortaban las manos si dejaba de trabajar con ellos. Ahí comencé a intentar amansarlos de una manera distinta”, cuenta Martin Hardoy, reconocido experto en caballos y uno de los principales difusores de la doma racional en la Argentina. No era lo que Martín buscaba (de hecho, estudiaba Veterinaria), ni lo que había aprendido de los peones en su casa. “Ese era un sistema agresivo. Y con ese monté en jineteadas durante bastante tiempo, pero un día me largaron con un caballo malo, me caí y se me desvió una vértebra [...] No podía domar más. No así”, relata. Pero -dicen- no hay mal que por bien no venga; y el accidente lo hizo descubrir una pasión y una tarea a la que le ha dedicado los últimos 30 años de su vida: educar.