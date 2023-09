Dempsey – Firpo,a 100 años de la pelea del siglo

La lista sigue. Pero a mí lo que más me gusta es escuchar los recuerdos de mi amigo y periodista Cacho Lemos, uno de los que más conoce de boxeo y que, siendo muy pibe, se cruzó personalmente con Firpo. “Un tipo enorme, gigantesco”, me cuenta. Lemos me dice que después de la pelea con Firpo entrevistaron a Dempsey y le preguntaron por su rival. Dempsey les dijo que cuando volvió al ring tras el trompazo del argentino quedó tan aturdido que no veía un Firpo sino tres. Pero lo mejor vino luego, cuando los periodistas le contaron a Firpo lo que acababa de decir el nuevo campeón mundial de los pesados. “Ah, ¿veía tres Firpo? Lástima que todas las piñas me las encajó a mí”.