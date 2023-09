David Lebón, portada de "Rolling Stone" y sus recuerdos de cuando Charly García le regaló “Seminare”

Para emprender la nueva aventura en Buzios, Charly y David se compraron dos motos Honda 125L XR. El detalle –no menor– era que Charly no sabía manejar. “El día que se la compró se fue a River y fue derecho al Tiro Federal, se hizo mierda”, contó el “Ruso a la revista. “Me la regaló: ‘Tomala vos, porque yo me voy a matar’, me dijo”.