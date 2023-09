En vivo: Massa visitó la Casa Histórica y se prepara para el acto en el Hipódromo de Tucumán

12:27 hs

Rocchia Ferro: "Venimos a pedir que no nos castiguen por estar lejos de la zona central"

El titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, participó de la reunión de empresarios e industriales que encabezó esta mañana el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Fue un encuentro muy positivo", valoró Rocchia Ferro.

El presidente de la UIT señaló que en su sector "creemos que, de alguna manera, hay que lograr la federalización del Norte Grande". "Vinimos las 10 uniones industriales del norte. Nuestra obligación es ser facilitadores de todas las cosas. No nos corresponde para nada ser oposición. Vimos que dieron para el norte el tema de las retenciones, la concreción de la cárcel, la ruta Tucumán-Termas y el nodo ferroviario. Venimos a pedir que no nos castiguen por estar lejos de la zona central, que no aumenten los cordones de pobreza, que aquellos que tengan planes sigan trabajando, que tengamos tarifa plana de la energía para una zona subtropical como la nuestra; el puente Chaco–Corriente para el Corredor Bioceánico", enumeró.

Además, Rocchia Ferro aseguró que "la industria quiere ser el motor para que Argentina sea un gran país”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, valoró la participación de "400 empresarios de la región", y destacó que la convocatoria permitió que "puedan compartir un encuentro de trabajo con el ministro" de Economía de la Nación.

"(Se pudo) escuchar las propuestas, como la quita de retenciones para economías regionales, que van a tener un impacto positivo para nuestra región. En el sector citrícola la quita de retenciones tanto para cáscara como para aceites es un alivio en esta crisis tan compleja que viene atravesando”, ejemplificó el funcionario.