Cartas de lectores: jubileo

Con estupor vi la foto de un jubilado que festeja en un auto su nuevo estado. Es de suponer que se trata de un descendiente de griegos, o alguien que estuvo en algún cargo político bien remunerado o tiene una jubilación de privilegio. Si no fuera así es de admirar su optimismo porque pasa a formar parte del grupo social más castigado por la inflación y vulnerable a los arbitrarios ajustes que decretan los gobiernos para mitigar el déficit que ellos mismos provocan con la corrupción y la empleomanía. Es bueno advertir al nuevo jubilado, que pasado un tiempo, deberá pedir un resumen de cuenta al banco, porque puede llevarse una sorpresa al descubrir débitos compulsivos no autorizados que cada mes descuentan de su jubilación. Los más importantes, serían por paquetes que incluyen seguros y otros ítems innecesarios, cuyos comprobantes jamás le fueron entregados. Otros descuentos de menor cuantía, figurarían para alguna desconocida firma de tres iniciales, la cual, una vez investigada, resulta ser una agencia de cobranzas de Bs.As. la cual cobra para una tercera compañía desconocida en absoluto. Hecho el reclamo al banco, prometerán que no volverá a suceder, pero todo el dinero antes descontado jamás le será devuelto. Con relación a la desconocida empresa de cobranzas, deberá dirigirse directamente a ella, por consejos del banco. Es de suponer que estas maniobras dolosas no serían posibles sin la connivencia de funcionarios de diversos niveles del gobierno. Los misteriosos descuentos seguramente servirán para solventar gastos de campañas políticas y del reparto de subsidios, heladeras, cocinas, y otros artículos con el objeto de asegurar votos. s.