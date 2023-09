Schiaretti no se baja: ratificó su candidatura y le contestó a Bullrich

“Nos decían que no nos íbamos a presentar, después que no íbamos a llegar y ahora estamos acá. Hay una lista de esperanza el 22 de octubre”, aseguró el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora. “La Argentina necesita un país para todos, no para la ‘República del AMBA’”, apuntó. “Bájense ustedes, para que los argentinos tengan una alternativa real. Nos hablan de voto útil. Inútil es votar a los mismos de siempre”, enfatizó.