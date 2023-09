Gabriela Trenchi se accidentó en el funeral de Silvina Luna y la llevaron en silla de ruedas

“Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores y yo le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Pero Lotocki me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, lo cual hizo ebullición en mi cuerpo”, había contado la empresaria en C5N en abril pasado respecto a la operación que convirtió su vida en un calvario. “Cuando terminó la cirugía estaba ensangrentada y vendada de los pies a la cintura. A las dos horas me mandó a mi casa”, relató en su momento.