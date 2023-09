Cartas de lectores: negacionistas

Una famosa y lamentable frase del Gral. Perón resume la conducta y falsos ideales de algunos peronistas, kks, fanáticos y “los odio a todos”, etc.: “al amigo, todo, al enemigo, ni justicia”. Es como negarles acceso a la Justicia a los delincuentes, asesinos, enemigos de la sociedad y demás. Es decir, un régimen totalitario como Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Hubo inocentes en ambos bandos pero sólo se reconocen los del lado de los perdedores en el campo de batalla. Ilegales, terroristas y delincuentes improvisados por la ocasión, fieles a la desgraciada frase antisocial y anarquista. Con esa idea, mentes estrechas y de corto alcance, no reconocen a inocentes víctimas de terroristas locales y extranjeros que sembraron muerte, terror y caos en nuestra República. ¿Quiénes son para negar la Historia? Sabemos que hay cabezas de termo. Pero no se entiende la oposición con igual conducta negacionista, que solo puede traer rechazo a sus intenciones electorales.