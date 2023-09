Woody Allen hizo una polémica defensa a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: “No la violó”

“Estaba en una situación de presión o estrés emocional, nunca me había pasado eso”, reconoció. En relación a la mediocampista española, el DT admitió que no habló con ella: “Está viviendo un momento difícil. Ella no es responsable de nada de lo que está sucediendo y no he tenido la oportunidad de verla. Seguramente me haya faltado valor”.