Caminos rurales: Vialidad de Tucumán admite que no tiene fondos para “mover los equipos”

¿Cuánto es el dinero que recibe Vialidad por mes? Según Abad, entre $70 y $80 millones, mismo monto que reciben desde que se congeló el impuesto al combustible. “Hoy, nos alcanza para mantener la estructura que tenemos. No podemos mover los equipos, no podemos mantener los que se rompen; el poco asfalto o poco combustible que podemos comprar, no lo podemos hacer porque no tienen precio o no nos quieren vender. Estamos ante una crisis que nunca hemos tenido en los ocho años que llevo de administrador”, admitió.