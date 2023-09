Estas son las seis novedades de la semana en tus apps favoritas

1- Encontrar nueva música

Apple music lanza una nueva estación para descubrir canciones

Todavía no está disponible de forma oficial, pero expertos del sitio especializado Apple Insider informaron que ya se puede utilizar. No hubo anuncio oficial ni ventana emergente, pero ya está: los usuarios que usen la app Apple Music podrán usar la nueva función Discovery Station: se trata de una estación de radio personal que te recomendará música seleccionada según tus intereses; las canciones que te aparecerán en la playlist son temas que no has escuchado ni has agregado a la biblioteca. El algoritmo mezcla tu historial de reproducción, tus “me gusta” y otros factores que analiza. Para encontrarla tenés que dirigirte hacia la pestaña “Escuchar ahora” y luego ingresar a la sección Estaciones para ti.