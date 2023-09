Cartas de lectores: legados

Muchos de los políticos provienen de hogares honorables donde reinaba la honestidad, el trabajo y por qué no decirlo el prestigio social. Con el paso del tiempo algunos descendientes devinieron en el quehacer de la política y algunos se enriquecieron en forma no justificada y se sirvieron de su condición para aprovecharse de los bienes del Estado sin ningún escrúpulo abusando de sus privilegios en tareas o acciones que no hacen a la labor legislativa para lo que fueron elegidos traicionando o engañando a su electorado. Todo lo anterior hace que ciertos apellidos antes honorables sean en el presente y el futuro estigmatizados y de esos ejemplos tenemos muchos en nuestra historia. Por lo tanto es indispensable que todos los políticos honren a sus ancestros con una conducta irreprochable..