“Ellas compositoras”, un encuentro con canto femenino

Su nuevo tema habla de ser madre. “Me encanta la maternidad, me hace increíblemente feliz, me moviliza, me conecta con lo importante y a la vez, me cuesta un montón equilibrar todo: no descuidar mi parte de cantora, de laburante y estar presente para no perderme nada de este solcito que llegó a dar vuelta todo”. Y ese hijo nacido en pandemia la reencuentra con lo mejor de la vida: “me gusta tratar de ser optimista. Busco rodearme con gente que empuja hacia el lado del hacer, con amor, de creer, porque sino todo resulta muy desolador. Me siento privilegiada con el entorno en el que me muevo, que es cariñoso y sensible y no el reflejo de toda la sociedad, y también asumo la responsabilidad que implica tener una voz que lleve un mensaje y darle más sentido a mi paso por este plano, más allá de si la escuchan dos o 100 personas”, concluye.