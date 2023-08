Voley: mirando al futuro con optimismo

El profesor de Educación Física ya gozaba del retiro de su actividad de cabecera cuando fue alertado por su entorno. Él mismo afirma que nació y creció en el voley. “Muchos acusan que ‘El Negro’ Pereyra nunca hizo nada por el voley de Tucumán. Yo no ando diciendo qué hice. La situación era tan grave que me hablaron amigos y conocidos; eso me hizo tomar la decisión”, agregó.