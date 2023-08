Aníbal Fernández arremetió contra Javier Milei y aseguró que la dolarización "no va a pasar nunca"

En diálogo con radio AM 750, el ex jefe de Gabinete de Ministros afirmó que al evaluar "todas esas propuestas que se hacen, que son rimbombantes y de un nivel de agresión superlativo y dirigidas personalmente a una determinada persona con agravios e insultos, prometiendo pesares que quién sabe Dios cómo lo quieren llevar a la práctica, primero uno tiene que pensar que -en el mejor de los casos- con una buena elección tendrán 15/16 senadores y unos 70 diputados, por lo que no podrá mover un dedo sin el consenso del Congreso, que no creo que tenga vocación de consenso por ese lado".