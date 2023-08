“No solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, también niegan el cambio climático"

El ministro Katopodis explicó que “el agua es un recurso que no está distribuido de una manera equitativa. En Argentina el 80 por ciento del agua está concentrada en el centro del país, lo que marca un territorio diverso pero inequitativo”, y por eso remarcó la importancia de “debatir cómo la administración estratégica, el cuidado y la planificación nos permiten resolver realidades porque si no está el Estado, si no hay política pública ni una sociedad civil comprometida, probablemente esas inequidades se sigan profundizando”.