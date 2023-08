Una foto que sorprende: así se veía Pampita cuando comenzó su carrera

Luego, continuó emocionada: "Conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino", remarcó.