Tenis: “El” récord y el número 1 en juego

“La primera sensación que tengo es la emoción por volver al estadio más grande de nuestro deporte y el ambiente más divertido y emocionante que tiene”, reconoció Novak Djokovic. Cuando debute esta noche, el serbio tendrá la sensación de volver a un templo que no visita hace un año y 11 meses (no jugó en 2022 por no estar vacunado contra el coronavirus). En el Arthur Ashe Stadium, “Nole” empezará su segundo intento por igualar a Court en ese récord que podría darle un argumento casi incontestable en esa eterna discusión sobre quién es el mejor de todos los tiempos.