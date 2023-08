Conceden libertad condicional a uno de los condenados por el caso Paulina Lebbos

En marzo de 2006, Brito se desempeñaba como jefe de la Regional Norte cuando fue encontrado el cuerpo de Paulina a la vera de la ruta 341 en Tapia. Según la investigación judicial él fue una de las personas que colaboró en el encubrimiento del crimen, además de la falsificación de instrumento público. El 25 de febrero de 2019, Brito fue uno de los cuatro condenados por encubrimiento en el marco de la causa y recibió cinco años de prisión. También fueron sentenciados el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, y el ex policía Waldino Rodríguez. Aquella vez salió esposado de tribunales luego de haber sido condenado a cinco años de cárcel por presunto encubrimiento y falsificación de instrumento público.